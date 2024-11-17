شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشرنوبى وأسماء جلال لأول مرة معا فى أغنية "حفلة 9" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح النجم محمد الشرنوبى، بمشاركة النجمة أسماء جلال، على اليوتيوب، أحدث أغنية تجمع بينهما لأول مرة، بعنوان "حفلة 9" من كلمات فلبينو، وألحان شرنوبى، وتوزيع موسيقى عمرو البنا، والأغنية هى مفاجأة ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ45، التى تشهد فعالياته اهتمامًا كبيرًا، بحضور النجوم وبالعروض والأفلام العالمية، والندوات الفنية.



أغنية "حفلة 9"، انتشرت بشكل كبير، ولاقت إعجاب الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي، وأيضًا في الساحة الفنية، خاصة بعد مقطع الفيديو الذى جمع بين شرنوبى وأسماء فى حفل عقب حفل الافتتاح مهرجان الجونة السينمائي الدولي والتى انتهت منذ أيام، وشاهد الجمهور رقص وغناء شرنوبى وأسماء معًا، بمقطع من أغنية "حفلة 9" وجاء تفاعل الجمهور عبر السوشيال ميديا سريعًا، وتم تداوله على نطاق واسع، مع العديد من التعليقــات والإشادات، حول أجواء الاحتفال.