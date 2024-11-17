شكرا لقرائتكم خبر عن أبطال الفيلم السعودى "فخر السويدى" يحتفلون بعرضه فى مهرجان القاهرة السينمائى والان مع تفاصيل الخبر

احتفل أبطال الفيلم السعودي "فخر السويدي"، بعرضه في مسابقة آفاق السينما العربية، ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ45، علي السجادة الحمراء قبل عرضه بالمسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية.

وتدور أحداث الفيلم في ثانوية السويدي الأهلية، حين يقرر قائد المدرسة شاهين دبكة باندفاع وتهور كبير تأسيس الفصل الشرعي الحديث الذي أسسه ليكون مشروعه الخاص والمستقل عن النهج السابق للمدرسة، ويزداد حماسه لهذا الفصل عندما يتعلق بمجموعة غير اعتيادية من الطلاب في هذا الفصل مثل، زياد، العائد من أمريكا بعقلية مختلفة ويحاول التمرد على قيود العائلة وتتوالى الأحداث.

فيلم "فخر السويدي" من بطولة فهد المطيري، وفيصل الأحمدي، وسعيد القحطاني، ويزيد الموسى، وياسين غزاوي، وصلاح الدالي، محمد علي، ومهند الصالح، وعبد الله أحمد، وأسامة صالح، ونايف الفواز، وعبد العزيز المبدل، وأسامة القس، وهو من تأليف يزيد الموسى ومن إخراج هشام فتحي وعبد الله بامجبور وأسامة صالح.

وتشهد الدورة الخامسة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي، مشاركة 194 فيلمًا من 72 دولة، بينما تشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا والأكثر انتظاما، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".



أبطال الفيلم السعودي فخر السويدي