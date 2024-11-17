شكرا لقرائتكم خبر عن بعد نجاح مسرحية "سيدتى أنا".. داليا البحيري تنتظر عرض "الملك وأنا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشاط فنى تعيشه النجمة داليا البحيرى، حيث تحضر حاليًا لمسرحيتها الجديدة التي تحمل اسم الملك وأنا من إخراج محسن رزق، وهى مسرحية كوميدية استعراضية غنائية فكرتها تدور حول ملك جزيرة سيان الذى يستعين بمدرسة إنجليزية تدعى "ياسمين" لتعليم أولاده ما يحدث صدامًا بين ثقافة المدرسة وثقافة أبناء الملك.

الملك وأنا إعداد محسن رزق عن مذكرات أناليونوينز وديكورات دكتور حمدي عطية وملابس دكتورة مروة عوده وتصميم استعراضات مصطفى حجاج وموسيقى النجم عصام كاريكا وأشعار عادل سلامة وجرافيك جون بهاء.

من ناحية أخرى سوف يشارك النجمة داليا البحيري كوكبة من الفنانين وأحد عشر طفلا يقومون بدور أبناء الملك.

وتأتى مسرحية الملك وأنا بعد النجاح الكبير الذى حققته داليا البحيرى في مسرحية سيدتى انا بطولة نضال الشافعي، فريد النقراشي، محمد دسوقي، أمينة سالم" وكوكبة أخرى من الفنانين، ديكور د.حمدي عطية، أزياء د. مروة عودة، أشعار عادل سلامة، موسيقي تصويرية وألحان محمود طلعت، تصميم استعراضات مصطفي حجاج، إضاءة عز حلمي، دراما تورج وإخراج محسن رزق.