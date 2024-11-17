شكرا لقرائتكم خبر عن حسام داغر يشارك فى الفيلم السينمائى العالمي "40 يوم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الفنان حسام داغر من تصوير فيلم 40 يوم في الولايات المتحدة الأمريكية على مدار شهرين وهو من سيناريو وإخراج د.بيتر تيكلا ومدير التصوير العالمي الهندي شاهان روو.

فيلم 40 يوم فيلم فكرة mira victor عن قصص حقيقية عن الهجرة غير الشرعية لأمريكا عن طريق حدود المكسيك واسم الفيلم هو فترة الأحداث التي تستغرقها الرحلة المؤلمة لمدة أربعين يومًا عبر الحدود من كولومبيا ومروراً ب نيكاراجوا عبورًا بالمكسيك لدخول الولايات عن طريق ولاية كاليفورنيا.

تدور الأحداث حول رجل مصري وزوجته الحامل الذي يحاول العبور عبر رحلة الموت بين الغابات والانهار والجبال بحثًا عن مستقبل أفضل لابنه القادم ويتقابل خلال الرحلة مع العديد من الجنسيات الباحثة عن الحلم الأمريكي وتربطهم ببعض علاقات إنسانية متعددة.

الفيلم بطولة العديد من الممثلين من أمريكا وأمريكا اللاتينية والهند وأرمينيا وأفريقيا ما يجعل الفيلم ناطق بالعديد من اللغات تربطه الترجمة الإنجليزية لمصداقية الأحداث ومتوقع طرح الفيلم في دور السينما الأمريكية في بداية 2025.

وأكد حسام داغر أنه ينتظر عرض الفيلم ويعتبره خطوة مهمة في حياتي الفنية وقفزة كبيرة في السينما الأمريكية العالمية.