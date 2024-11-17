أحلام تهدي زوجها مبارك الهاجري عطور بـ 30 ألف ريال

ميرنا وليد - بيروت - في لفتة رومانسية جديدة، شارك مبارك الهاجري متابعيه عبر حسابه الرسمي على إحدى مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو ظهر فيه برفقة زوجته الفنانة الإماراتية أحلام، متحدثًا عن هدية مميزة تلقاها منها.



وقال مبارك في الفيديو: "لما يكون عندك زوجة مثل الغالية أم فاهد يمكن اليوم عطرتني بـ 30 ألف ريال من عود و عنبر وما شاء الله".

أحلام، التي بدت سعيدة بجانبه، ردت على كلامه بأسلوبها العفوي قائلة: "إنت تستاهل أكثر من 30 ألف ريال، تستاهل 3 مليار ريال".

وفي سياق متصل، كان مبارك قد نشر صورة تجمعه بأحلام من كواليس حفلها الأخير بدار الأوبرا السلطانية في سلطنة عمان، وكتب تعليقًا: "حبيبتي أم فاهد، ألف مبروك على الإبداع بحفل دار الأوبرا السلطانية".

كما شارك عبر حسابه على سناب شات مقاطع وصوراً وثقت نجاح الحفل وأجواءه المميزة، مؤكدًا فخره الدائم بمسيرتها الفنية.