شكرا لقرائتكم خبر عن لورا عماد تدعم ابنة أشرف عبد الباقي وشريف منير يدافع عن حقوق فيلمها والان مع تفاصيل الخبر

حرص النجم شريف منير على دعم زينة ابنة النجم أشرف عبد الباقي أثناء عرض فيلم "مين يصدق" الذى تقوم بإخراجه، ويعرض فى مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وظهر شريف منير مع لورا عماد والدة ابنتيه كاميليا وفريدة، حيث رصدهما عدسات التصوير معًا بعدما كانا منفصلين في وقت سابق.

وقبل انتهاء عرض الفيلم، وبخ شريف منير شابًا كان يصور مقاطع من الفيلم وهو ما يضر بحقوق الملكية الفكرية وبعد عرض الفيلم صفق جميع الحضور للمخرجة والأبطال، واحتضن أشرف ابنته بفخر، كما حضر صناع العمل، يوسف عمر، إبرام سمير، جيدا منصور، مصطفى عسكر، وحامد الشراب ومصطفى خالد بهجت، مدير التصوير عبد الرحمن "إيزو" مصطفى، مهندسة الديكور ندى عبد المجيد.

فيلم "مين يصدق" بطولة يوسف عمر، وجايدا منصور، وفكرة زينة عبد الباقي ومصطفى عسكر، وحامد الشراب وسيناريو وحوار زينة عبد الباقي ومصطفى خالد بهجت، مدير التصوير عبد الرحمن "إيزو" مصطفى، ديكور ندي عبدالمجيد، ومونتاج محمود سليمان، ومهندس الصوت باسم جمال، المخرج المنفذ عمر عسر، منتج فني مصطفى خالد بهجت، وأحمد أيهاب السعيد، وإخراج زينة عبدالباقي وإنتاج أنور الصباح وأشرف عبد الباقي، ومحمد عبدالوهاب، ومحمد زعيتر.

فيما يظهر في الفيلم العديد من النجوم كضيوف شرف، ومنهم أشرف عبد الباقي وشريف منير وأحمد رزق وسليمان عيد.

وتدور أحداث الفيلم حول نادين التي تعيش أزمة مع والديها نتيجة عدم اهتمامهم بها، وتتعرف على شاب محتال يُدعى باسم يقدم لها الحب والاهتمام الذي تفتقده، وتتطور العلاقة بينهما ليخوضا الاثنان رحلة في عمليات النصب التي تورطهما في العديد من المشاكل، ما يضع قصة حبهما وأمورًا أخرى على المحك.



لورا عماد وشريف منير



لورا عماد والدة ابنتي شريف منير كاميليا وفريدة



لورا عماد على السجادة الحمراء