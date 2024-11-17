شكرا لقرائتكم خبر عن شريف منير يدافع عن الحقوق الملكية لابنة أشرف عبد الباقي.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

حرص النجم شريف منير على دعم زينة ابنة النجم أشرف عبد الباقي أثناء عرض فيلم مين يصدق الذى تقوم بإخراجه، ويعرض فى مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

النجم شريف منير

وبعد عرض الفيلم صفق جميع الحضور للمخرجة والأبطال، واحتضن أشرف ابنته بفخر. كما حضر صناع العمل، يوسف عمر، إبرام سمير، جيدا منصور، مصطفى عسكر، وحامد الشراب ومصطفى خالد بهجت، مدير التصوير عبد الرحمن "إيزو" مصطفى، مهندسة الديكور ندى عبد المجيد.

فيلم "مين يصدق" بطولة يوسف عمر، وجايدا منصور، وفكرة زينة عبد الباقي ومصطفى عسكر، وحامد الشراب وسيناريو وحوار زينة عبد الباقي ومصطفى خالد بهجت، مدير التصوير عبد الرحمن "إيزو" مصطفى، ديكور ندي عبدالمجيد، ومونتاج محمود سليمان، ومهندس الصوت باسم جمال، المخرج المنفذ عمر عسر، منتج فني مصطفى خالد بهجت، وأحمد أيهاب السعيد، وإخراج زينة عبدالباقي وإنتاج أنور الصباح وأشرف عبد الباقي، ومحمد عبدالوهاب، ومحمد زعيتر.

فيما يظهر في الفيلم العديد من النجوم كضيوف شرف، ومنهم أشرف عبد الباقي وشريف منير وأحمد رزق وسليمان عيد.

وتدور أحداث الفيلم حول نادين التي تعيش أزمة مع والديها نتيجة عدم اهتمامهم بها، وتتعرف على شاب محتال يُدعى باسم يقدم لها الحب والاهتمام الذي تفتقده، وتتطور العلاقة بينهما ليخوضا الاثنان رحلة في عمليات النصب التي تورطهما في العديد من المشاكل، ما يضع قصة حبهما وأمورًا أخرى على المحك.

مهرجان القاهرة السينمائي

وكرم المهرجان في نسخته الـ 45 ثلاث شخصيات سينمائية بارزة تضم المخرج المصري يسري نصر الله، الذي ُمنح جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر، تقديرًا لمسيرته الفنية الحافلة، والنجم أحمد عز، بمنحه جائزة فاتن حمامة للتميز، كما تم تكريم المخرج البوسني دانيس تانوفيتش، الذي يترأس لجنة تحكيم المسابقة الدولية.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي



