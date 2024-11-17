شكرا لقرائتكم خبر عن حورية فرغلي عن الحالة الصحية لوالدها: زي الفل واليوم يحتفل بعيد ميلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طمأنت الفنانة حورية فرغلى جمهورها على الحالة الصحية لوالدها حيث قالت في تصريحات لـ"الخليج 365" أن والدها حاليًا حالته مستقرة ولا صحيح لدخوله المستشفى ويتواجد حاليًا في المنزل في الإسكندرية وبخير.

وأضافت حورية فرغلى والدى يعانى من فترة كبيرة من الضغط والسكر، ويخضع لعدة تحاليل زى أى شخص للاطمئنان على حالته كل فترة، واليوم يوافق عيد ميلاده ونحتفل به سويا.

وكانت قد ترددت أخبار عن دخول والد الفنانة حورية فرغلى إحدى المتشفيات وتعرضه لوعكة صحية واحتجازه في المستشفى.

دخلت حورية فرغلى عالم التمثيل عام 2010 من بوابة فيلم "كلمنى شكراً" مع عمرو عبد الجليل وغادة عبد الرازق وكان الفيلم نقطة انطلاقة كبيرة لها، وبعد ذلك شاركت بدوراً بارزاً في فيلم "كف القمر" الذى تم عرضه عام 2011، وبعد هذا الفيلم مباشرة بأدوار بطولة سواء في السينما والدراما .

شاركت حورية فرغلى بعد "كف القمر" في مسلسل "الشوارع الخلفية" مع جمال سليمان وليلى علوى، وقدمت في نفس العام فيلم "مصور قتيل" بمشاركة إياد نصار ودرة وأحمد فهمى، وبعده قدمت دور البطولة امام محمد رمضان فى فيلم "عبده موته"، ثم قدمت بطولة فيلم "رد فعل" بمشاركة محمود عبد المغنى وعمرو يوسف وتوالت بعد ذلك مشاركاتها القوية في الدراما والسينما.

ومن أبرز أفلام حورية فرغلى، "حلم عزيز" مع أحمد عز، "قلب الأسد" مع محمد رمضان، "نظرية عمتى" وشاركها بطولته حسن الرداد، "القشاش" بمشاركة محمد فراج، "سالم أبو أبو أخته" مع محمد رجب، "ديكور" مع ماجد الكدوانى، "هز وسط البلد" مع إلهام شاهين وزينة وفتحى عبد الوهاب، "طلق صناعى" وشارك في بطولته ماجد الكداونى وسيد رجب ومصطفى خاطر.

وفى الدراما التليفزيونية قدمت حورية فرغلى مسلسلات، "سيدنا السيد" مع جمال سليمان، "حكايات بنات" بمشاركة صبا مبارك ودينا الشربينيى وريهام أيمن، "المنتقم" بمشاركة عمرو يوسف، "بدون ذكر أسماء" تأليف وحيد حامد وبمشاركة أحمد الفيشاوى وروبى ومحمد فراج، "دكتور أمراض نسا" مع مصطفى شعبان، "ساحرة الجنوب" التى تصدرت بطولته، "مملكة الغجر" بمشاركة فيفى عبده، و"الحالة ج".

عانت حورية فرغلى من أزمة صحية بسبب أنفسها التي أجرت فيها عدد من العمليات الجراحية والتي أثرت عليها وجعلها غير متواجدة على الساحة الفنية في الفترة الأخيرة، وقدمت آخر أعمالها مسلسل "أيام" عام 2022 بمشاركة شيرى عادل، وفى السينما كان آخر ظهور لها خلال فيلم "استدعاء ولي عمرو" الذى قدمت بطولته وتم عرضه عام 2019