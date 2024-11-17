شكرا لقرائتكم خبر عن سيلفستر ستالون: دونالد ترامب هو "جورج واشنطن الثاني" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق النجم العالمى سيلفستر ستالون على الرئيس الأمريكى دونالد ترامب لقب "جورج واشنطن الثاني" وقارنه بشخصيته الكلاسيكية روكي بالبوا بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية الأخيرة.

وذلك حينما كان يلقى ستالون خطابًا لتقديم ترامب في حفل معهد أميركا أولاً للسياسة الذي أقيم في نادي مار-أ-لاجو في بالم بيتش بولاية فلوريدا، حيث صرح قائلا:" نحن الان في حضور شخصية أسطورية، وأنا أحب الأساطير، وهذه الشخصية لا تتواجد على هذا الكوكب مرتين، ولا أحد في العالم يمكنه أن يفعل ما فعله، لذلك أنا مندهش".

وأضاف ستالون قائلا: "عندما دافع جورج واشنطن عن بلاده، لم يكن لديه أي فكرة أنه سيغير العالم، وبدونه لا يمكنك أن تتخيل كيف سيبدو العالم، ولهذا نحن حصلنا على جورج واشنطن الثاني".

ومن ثم استحضر ستالون المشهد الافتتاحي في أول فيلم Rocky، والذي بدأ بتعرض روكي للضرب، قائلاً: "في تلك اللحظة، كان شخصًا مختارًا وهكذا بدأت رحلته، وكأن هذا الرجل سيخضع لتحول ويغير حياة الناس، تمامًا مثل الرئيس ترامب".