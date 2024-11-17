شكرا لقرائتكم خبر عن رقم سرى الحلقة 6.. رامي الطمباري يبدأ التحقيقات بالشروع في قتل نادين مديرة البنك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 6 من مسلسل رقم سرى بطولة النجمة ياسمين رئيس، الذى يعرض على شاشة قناة DMC، من إخراج محمود عبد التواب توبه، أحداثًا مختلفة، حيث افتتحت الحلقة على وصول المباحث للتحقيق في محاولة الشروع في قتل ندى عشماوى – نادين، حيث يتولى التحقيق الفنان رامى الطمبارى ومعاونه مصطفى عمر، وبدأ التحقيق مع كل شخص كان متواجدا في الحفل الذى تسبب في الشروع في قتل نادين.

وبدأ رامى الطمبارى ضابط التحقيقات ومعاونه مصطفى عمر، التحقيق مع لقاء إسماعيل – ياسمين رئيس، التي أكدت ان علاقتها بندى عشماوى كانت قوية، إلا أن أحد حاول ان يقطع تلك العلاقة ووقع بيننا، كما أكدت أن محاميها صدقى صخر كان معها في قضية الاختلاس في البنك، ولكنه تركها، ونصحها الضابط حسين ان تعود له خاصة إنها تدور حولها الشبهات.



رقم سرى



مسلسل رقم سرى بطولة ياسمين رئيس، صدقي صخر، ناردين فرج، عمرو وهبة، أحمد الرافعي، نادين، رامي الطمباري، أحمد الشامي، رانيا منصور، باسل الزارو، محمد سليمان، أحمد شاهين، كريم محجوب، محمد عبده، ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبد التواب، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى، وإشراف عام مصطفى العوضى، ويعتمد العمل على دراما التشويق والإثارة والألغاز.

مسلسل رقم سرى يدور حول "ندى عشماوى" فتاة فى منتصف الثلاثينات، شخصية قيادية وطموحة حيث أصبحت أصغر مديرة بنك فى سنها وهى غير محبوبة فى عملها، ويتولى الضابط "حسين محمود" التحقيق وتتشابك الاتهامات فى موظفيها وأقاربها مع الكشف عن مخطط لسرقة بعض أموال المودعين عن طريق منظومة البنك الإلكترونية لتتكشف عبر مسار التحقيق المزيد من المفاجآت.

