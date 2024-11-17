شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت الكاشف عن جلال الشرقاوي: صاحب رؤية فريدة وأكاديمية فنية متنقلة والان مع تفاصيل الخبر

بدأت منذ قليل ندوة الاحتفاء باسم الراحل جلال الشرقاوي حامل اسم الدورة التاسعة لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوي، بحضور الدكتور مدحت الكاشف عميد المعهد العالي للفنون المسرحية السابق، وأدارت الندوة الدكتورة عبير فوزي.

واستهل الكاشف حديثه عن الراحل جلال الشرقاوي، موضحًا مدى عمق العلاقة التي نشأت بينهما، حيث أوضح أن الشرقاوي كان شخصية ملهمة وصاحب رؤية فنية متفردة، وتابع: كان الشرقاوي شخصًا يشعر بما يحدث داخل المسرح وأجواء العرض المسرحي قبل أن يبدأ، كان دائمًا يقول إن المسرح يجب أن يكون تعبيرًا عن المجتمع، ويجب أن يعكس القضايا الراهنة التي تهم الناس.

وأضاف: كانت مسيرة الشرقاوي مليئة بالتحديات والنجاحات منذ بداياته وأثرت تلك التحديات فيه بشكل كبير. فقد بدأ في الكتابة والإخراج في سن مبكرة، وكان يصر دائمًا على تقديم محتوى جديد ومبتكر، كما أنه كان يؤمن بضرورة تعزيز الوعي الثقافي والفني لدى الجمهور، وكان يرى في المسرح وسيلة لتحقيق ذلك.

وأشار الكاشف إلى أن الشرقاوي كان يمتلك قدرة نادرة على اكتشاف المواهب الشابة وتوجيههم نحو الطريق الصحيح، وكان يشجع الشباب دائمًا ويمنحهم الفرص للتعبير عن أنفسهم من خلال الفن، وبجانب موهبته الفنية، كان يمتلك شخصية قوية وحضورًا ملفتًا، ومحبوبًا بين زملائه. كان يمتلك حسًا فكاهيًا وروحًا مرحة، لكنه كان يأخذ عمله بجدية كبيرة، هذا الشغف الفائق كان هو ما دفعه للاستمرار في هذا المجال رغم الصعوبات التي واجهها.

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي تقام دورته التاسعة برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوي خلال الفترة من 15 الي 20 نوفمبر، وتحمل الدورة اسم المخرج الكبير الراحل جلال الشرقاوي، وتدير المهرجان الدكتورة إنجي البستاوي، ورئيس اللجنة العليا للمهرجان المنتج هشام سليمان، ويرأس المهرجان شرفيا سيدة المسرح العربي سميحة أيوب، ويقام تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، واللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء وبدعم من وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة