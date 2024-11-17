شكرا لقرائتكم خبر عن عايدة غنيم .. عرفها الجمهور في مسلسل "الحاج متولى" واختفت عن الأضواء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائمًا ما تثير الفنانة عايدة غنيم الجدل خلال ظهورها في البرامج وإدلائها بتصريحات تشعل الجمهور ومنصات التواصل الاجتماعى.

الفنانة عايدة غنيم عرفها الجمهور بشخصية سعدية في مسلسل الحاج متولى بطولة الراحل الفنان نور الشريف والتي خطفت الأنظار في أول عمل درامي لها بـ2001، وقالت فى أحد البرامج أنها تفاجأت حينها بأن الفنانة عايدة رياض بتكلمها وإنهم عايزين بنوتة صغيرة تعمل دور بنت الأستاذ نور الشريف في مسلسل الحاج متولي، ولما روحت قالوا هي فيها شبه من بطة ونعمة الله، إحنا نديها دور سعدية، وأنا افتكرت إني هكون الشغالة في المسلسل، وزعلت جدًا وخرجت بعيط، وعايدة رياض قالتلي اعملي أي حاجة مع الأستاذ نور الشريف وفي رمضان هتفرق معاكي، سبحان الله، وكنت خايفة من اسم سعدية وكان وش السعد عليا.



الفنانة عايدة غنيم



عايدة غنيم



وتوالت أعمال الفنانة عايدة غنيم في التليفزيون من خلال أدوارًا ثانوية مساعدة محصورة في دور الفتاة الدلوعة الشقية المشاكسة، وأدت دورًا كوميديا بمسلسل (عبوده ماركة مسجلة) في عام 2009، ومن مسلسلاتها أيضًا (عباس الأبيض فى اليوم الأسود، الإمام المراغي).

عايدة غنيم اختفت عن الساحة الفنية لفترة كبيرة بسبب قلة الأعمال الفنية التي تعرض عليها والتي كانت قد قالت عنها كلمت ناس كتير في الفن واللي كان بيتقال مش في إيدينا حاجة نعملها.



عايدة غنيم



عايدة غنيم



عايدة غنيم



عايدة غنيم