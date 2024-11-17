شكرا لقرائتكم خبر عن عرض فيلم "مين يصدق" إخراج زينة عبد الباقي في السينمات.. 27 نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

يعرض فيلم "مين يصدق" أولى التجارب الإخراجية لـ المخرجة الشابة زينة عبد الباقى، ابنة النجم أشرف عبد الباقى في السينمات يوم 27 من شهر نوفمبر الجارى، وذلك بعد عرضه ضمن مسابقة آفاق السينما العربية، ضمن فعاليات الدورة الـ45 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

فيلم مين يصدق ظهر به مجموعة كبيرة من الفنانين على رأسهم النجم شريف منير الذى لعب دور والد نادين البطلة الرئيسية فى العمل، وظهر به النجم سليمان عيد فى مشهد بسيط، كما ظهر النجم أحمد رزق فى بداية العمل، وغيرهم من النجوم الذين وثقوا بشكل كبير فى زينة بسبب ثقة والدها أشرف عبد الباقى فيها.

فيلم "مين يصدق" بطولة يوسف عمر، وجايدا منصور، وفكرة زينة عبد الباقي ومصطفى عسكر، وحامد الشراب وسيناريو وحوار زينة عبد الباقي ومصطفى خالد بهجت، مدير التصوير عبد الرحمن "إيزو" مصطفى، ديكور ندي عبدالمجيد، ومونتاج محمود سليمان، ومهندس الصوت باسم جمال، المخرج المنفذ عمر عسر، منتج فني مصطفى خالد بهجت، وأحمد أيهاب السعيد، وإخراج زينة عبدالباقي وإنتاج أنور الصباح وأشرف عبد الباقي، ومحمد عبدالوهاب، ومحمد زعيتر.

