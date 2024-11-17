شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم الهوى سلطان يحصد 4 ملايين جنيه أمس السبت فى السينمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد فيلم الهوى سلطان بطولة النجمين منه شلبى وأحمد داود أمس السبت إيرادات بلغت 45 ملايين و28 ألفًا، ليصل إجمالي ما حققه الفيلم خلال 9 أيام عرض 26 مليونًا و560 ألفًا بدور العرض السينمائية المختلفة.

وتدور أحداث فيلم الهوى سلطان فى إطار رومانسي اجتماعى لايت عن العلاقات والحب بين الأصدقاء، والفيلم من بطولة منة شلبى، أحمد داود، أحمد خالد صالح، جيهان الشماشرجى، سوسن بدر، خالد كمال، فدوى عابد، نورين أبو سعدة، عماد رشاد، وتأليف وإخراج هبة يسرى.

وكانت آخر أعمال منة شلبى فى السينما فيلم "من أجل زيكو"، الذى طرح فى السينمات المختلفة فى يناير 2022، وشاركها بطولته: كريم محمود عبد العزيز، منة شلبي، محمود حافظ، محمد محمود، يوسف صلاح، عمرو عبد الجليل، وغيرهم من الفنانين، والعمل تأليف مصطفى حمدي، وإخراج بيتر ميمى.

أما آخر أعمال أحمد داود فى السينما فيلم "يوم 13"، الذى عرض العام الماضى، وشاركه بطولته: دينا الشربينى، شريف منير، أروى جودة، محمد ثروت، إيناس كامل، وغيرهم من الفنانين، والعمل تأليف وإخراج وائل عبد الله.