شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج العالمى ستيف ماكوين يكشف عن إصابته بالسرطان بعد تعافيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مخرج فيلم 12 Years A Slave ستيف ماكوين عن أنه تم تشخيص إصابته بسرطان البروستاتا، لكنه الآن "تعافى تمامًا"، في مقابلة جديدة مع Deadline، وأكد المخرج الحائز على جائزة الأوسكار أنه خضع لعملية جراحية لإزالة الورم السرطاني قبل عامين، ما أدى إلى تأخير إنتاج فيلمه عن الحرب العالمية الثانية Blitz لمدة أسبوعين.

وأكد ماكوين أنه لم يخبر أيًا من الممثلين أو طاقم العمل في ذلك الوقت لأنه لم يكن يريد أن يشعروا "بالقلق" ويشتت انتباههم عن عملية صناعة الفيلم.

وأضاف ماكوين: "وهذا كل شيء، أردت فقط مواصلة العمل، وهذا يشبهني نوعًا ما، أنا من النوع الذي "يمضي قدمًا في العمل"، هكذا وصف ماكوين قراره بالحفاظ على سرية التشخيص.

قال ماكوين إنه "تعافى تمامًا وأصبح الآن قادرًا على العمل بشكل كامل"، وتعافر بشكل كامل، كما اشار قائلا:" الكشف المبكر يعني معدل نجاح مائة بالمائة تقريبًا، مرة أخرى، إنه سرطان إذا تم اكتشافه مبكرًا، فمن الممكن النجاة منه تمامًا"، وأضاف ماكوين"ويمكنك القول إن والدي أنقذ حياتي لأنه للأسف مات بسببه".