شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم Red One لـ داوين جونسون وكريس إيفانز يحقق 33 مليون فى يوم واحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم Red One بطولة النجم العالمي داوين جونسون والنجم كريس إيفانز، إيرادات تراوحت من 30 لـ 33 مليون دولار في اليوم الأول من عرضه وتشير التقديرات إلى أن الفيلم العائلي سيحقق إيرادات تصل لمئات الملايين خلال الأيام القليلة القادمة.

ويقدم دواين جونسون شخصية "بلاك آدم"، وهى من الشخصيات الشريرة فى عالم دى سى السينمائى، وهو العدو اللدود، ويتميز بالسرعة الخارقة والقدرة على الطيران، أما هودج سيقدم شخصية HAWKMAN، وهو قائد JSA (جمعية العدل الأمريكية) وواحد من أكثر الشخصيات والأسطورية المحبوبة.

ويذهب فيه ذا روك، في رحلة تزيد عن عقد من الزمان ليصبح البطل الذي تم منحه قوة كبيرة من قبل الساحر القديم شزام، وهو التسلسل الهرمي للسلطة في [DC Extended Universe].

ويشارك دواين جونسون في فيلم Black Adam النجمة العالمية سارة شاهي، ومن إخراج جاومى كوليت سيرا، الذي أخرج فيلم مغامرات ديزني Jungle Cruise.