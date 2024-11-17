شكرا لقرائتكم خبر عن جاسبر نوى: أحب السينما منذ طفولتي وفخور بتواجدي بمهرجان القاهرة السينمائي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث المخرج الأرجنتيني جاسبر نوي، عن حبه للقاهرة وخروجاتها والأجواء والسهر والتجول فى الشوارع، خلال ندوته المقامة حاليًا ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى بدورته الـ 45 ويدير الندوة الناقد الفني مو عبدى.

وقال جاسبر نوى: "من طفولتى وأنا بحب السينما ومشاهدة الأفلام، وبعتمد دائما على التكنولوجيا فى تصوير الأفلام وعلى الإبداع ودائمًا يحدث تبادل خبرات بينى وبين النجوم اللذين أتعاون معهم فى أعمالى الفنية، وأشعر بالفخر لوجود ندوة ليا فى مهرجان القاهرة السينمائى".

وتشهد الدورة الخامسة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي، مشاركة 194 فيلمًا من 72 دولة، بينما تشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وكرم المهرجان في نسخته الـ 45 ثلاث شخصيات سينمائية بارزة تضم المخرج المصري يسري نصر الله، الذي ُمنح جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر، تقديرًا لمسيرته الفنية الحافلة، والنجم أحمد عز، بمنحه جائزة فاتن حمامة للتميز، كما تم تكريم المخرج البوسني دانيس تانوفيتش، الذي يترأس لجنة تحكيم المسابقة الدولية.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا والأكثر انتظاما، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".