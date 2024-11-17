شكرا لقرائتكم خبر عن عرض فيلم "باريس تكساس" 19 و21 نوفمبر بمهرجان القاهرة السينمائي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض مهرجان القاهرة السينمائي، الفيلم الأمريكي "باريس تكساس"، يومي 19 و21 نوفمبر، ضمن برنامج كلاسيكيات القاهرة، والتي تقام ضمن فعاليات الدورة الـ 45 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

فيلم "باريس تكساس" روائي تدور أحداثه حول ترافيس هندرسون، رجل تائه مفقود بلا هدف لمدة أربع سنوات، يخرج من الصحراء ويجب عليه أن يعيد التواصل مع المجتمع، ومع نفسه، وحياته، وأسرته، ، وهو من إخراج فيم فيندرز.

ينطلق عرض الفيلم الذي تبلغ مدته 145 دقيقة، في تمام العاشرة والنصف صباح الثلاثاء 19 نوفمبر بسينما الزمالك 1، ويوم الخميس 21 نوفمبر في التاسعة والنصف صباحا بسينما الهناجر.

وتشهد الدورة الخامسة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي، مشاركة 194 فيلمًا من 72 دولة، بينما تشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وكرم المهرجان في نسخته الـ 45 ثلاث شخصيات سينمائية بارزة تضم المخرج المصري يسري نصر الله، الذي ُمنح جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر، تقديرًا لمسيرته الفنية الحافلة، والنجم أحمد عز، بمنحه جائزة فاتن حمامة للتميز، كما تم تكريم المخرج البوسني دانيس تانوفيتش، الذي يترأس لجنة تحكيم المسابقة الدولية.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا والأكثر انتظاما، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".