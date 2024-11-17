شكرا لقرائتكم خبر عن بطولة كامل الباشا.. العرض العالمي لـ العشاء الأول بالمهرجان العالمي للأفلام الآسيوية والان مع تفاصيل الخبر

يشهد فيلم العشاء الأول للمخرجة ذكرى مقالدة وبطولة الفنان كامل الباشا، عرضه العالمي الأول بالدورة الثانية عشرة من المهرجان العالمي للأفلام الآسيوية (13 - 22 نوفمبر) حيث ينافس في مسابقة الأفلام القصيرة.

تدور أحداث الفيلم في ليلة ماطرة بعد منتصف الليل حيث تسمع سوار بعودة والدها بعد غياب دام 15 سنة وتهرع لمقابلته، يتفاجأ الأب لرؤيتها وتتفاقم الأحداث حول مائدة العشاء.

الفيلم من تأليف وإخراج ذكرى مقالدة وبطولة الممثل الشهير كامل الباشا، إلى جانب جيانا عواد وإلياس عبود، وتصوير سينمائي يوفال هورويتز، ومونتاج جال زيدمان، وموسيقى تصويرية ليزيد الدالي.

ذكرى مقالدة مخرجة فلسطينية درست صناعة الأفلام في كلية الفنون همدرشا - بيت بيرل. وتعمل كمخرجة ومحررة، كان أول فيلم رسمي لها كمخرجة هو "Girl on a Bike"، وشارك في عدة مهرجانات دولية. أنتجت فيلمًا قصيرًا مستقلًا بعنوان "في غرفة الانتظار" وآخر بعنوان "الحيوان الأليف". كما شاركت في العديد من الأفلام الأخرى كمحررة ومساعد مخرج ومشرفة سيناريو ومنتجة