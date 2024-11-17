شكرا لقرائتكم خبر عن عرض 3 أفلام بالقسم الرسمي خارج المسابقة بمهرجان القاهرة السينمائي اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد اليوم الأحد، عرض الفيلم الوثائقي "داهومي" وفيلم "مذبحة الخنازير الجميلة" وفيلم "مارس إلى مايو" ضمن القسم الرسمي خارج المسابقة، والتي تقام ضمن فعاليات الدورة الـ 45 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

فيلم "داهومي" تدور أحداثه مع نهاية القرن التاسع عشر، نهبت الاستعمارية الفرنسية آلاف القطع الأثرية من أفريقيا. في نوفمبر 2021، كانت ستة وعشرون من الكنوز الملكية لمملكة داهومي على وشك مغادرة باريس للعودة إلى وطنها الأصلي، جمهورية بنين الحالية. إنها نظرة جديدة من الحاضر إلى الماضي.

ينطلق عرض الفيلم الذي تبلغ مدته 68 دقيقة، في تمام الساعة التاسعة مساءً، بمسرح الهناجر في دار الأوبرا المصرية، وهو من إخراج ماتي ديوب، وإنتاج مشترك بين فرنسا، السنغال، بنين.

فيلم "مذبحة الخنازير الجميلة" روائي تدور أحداثه عن مهرجان ذبح الخنازير في المزرعة القديمة هو تقليد يتطلع إليه "كاريل" كل عام. إنها الفرصة الوحيدة التي تجتمع فيها العائلة بأكملها، لقضاء وقت ممتع والاستمتاع بالطعام اللذيذ. ولكن هذه المرة، الأمور مختلفة.

ينطلق عرض الفيلم الذي تبلغ مدته 85 دقيقة، في تمام الساعة الثالثة عصرا، بمسرح الهناجر في دار الأوبرا المصرية، وهو من إخراج آدم مارتينك، وإنتاج مشترك بين التشيك وسلوفاكيا.

فيلم "مارس إلى مايو" روائي تدور أحداثه في خضم لحظة حميمة، تتلقى عائلة عادية مكونة من أم وأب وثلاثة مراهقين خبرًا غير متوقع عن حمل الأم.

ينطلق عرض الفيلم الذي تبلغ مدته 85 دقيقة، في تمام الساعة السادسة مساءً، بمسرح الهناجر في دار الأوبرا المصرية، وهو من إخراج مارتن بافول ريبكا.

وتشهد الدورة الخامسة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي، مشاركة 194 فيلمًا من 72 دولة، بينما تشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وكرم المهرجان في نسخته الـ 45 ثلاث شخصيات سينمائية بارزة تضم المخرج المصري يسري نصر الله، الذي ُمنح جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر، تقديرًا لمسيرته الفنية الحافلة، والنجم أحمد عز، بمنحه جائزة فاتن حمامة للتميز، كما تم تكريم المخرج البوسني دانيس تانوفيتش، الذي يترأس لجنة تحكيم المسابقة الدولية.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا والأكثر انتظاما، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".



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