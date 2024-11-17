شكرا لقرائتكم خبر عن علاقة أشرف عبد الباقى بابنته زينة تدعم فيلمها مين يصدق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرض بالأمس ضمن مسابقة آفاق السينما العربية، ضمن فعاليات الدورة الـ 45 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، فيلم مين يصدق أولى التجارب الإخراجية لـ المخرجة الشابة زينة عبد الباقى، ابنه النجم أشرف عبد الباقى، ومن أكثر الأشياء التى ساعدت فى نجاح العمل بعيدا عن قصته وأبطاله، هو علاقة الأب بـ ابنته.

فـ علاقة أشرف عبد الباقى بـ ابنته زينة أو شقيقاتها تظهر فى كل حدث يتواجدون فيه، الدعم الذى يقدمه الأب لـ بناته يظهر فى كل تفاصيلهن، وظهر بشكل كبير أمس مع عرض العمل والحضور الكبير من نجوم الفن لـ الوقوف ومساندة سواء النجم الكبير أشرف عبد الباقى أو ابنته زينة، التى بالتأكيد يعتبرها النجوم زملاء ولادها كـ ابنتهم.

فيلم مين يصدق ظهر به مجموعة كبيرة من الفنانين على رأسهم النجم شريف منير الذى لعب دور والد نادين البطلة الرئيسية فى العمل، وظهر به النجم سليمان عيد فى مشهد بسيط، كما ظهر النجم أحمد رزق فى بداية العمل، وغيرهم من النجوم الذين وثقوا بشكل كبير فى زينة بسبب ثقة والدها أشرف عبد الباقى فيها.

فيلم "مين يصدق" بطولة يوسف عمر، وجايدا منصور، وفكرة زينة عبد الباقي ومصطفى عسكر، وحامد الشراب وسيناريو وحوار زينة عبد الباقي ومصطفى خالد بهجت، مدير التصوير عبد الرحمن "إيزو" مصطفى، ديكور ندي عبدالمجيد، ومونتاج محمود سليمان، ومهندس الصوت باسم جمال، المخرج المنفذ عمر عسر، منتج فني مصطفى خالد بهجت، وأحمد أيهاب السعيد، وإخراج زينة عبدالباقي وإنتاج أنور الصباح وأشرف عبد الباقي، ومحمد عبدالوهاب، ومحمد زعيتر.