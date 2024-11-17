شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتهاء من تصوير فيلم "الدشاش" بطولة محمد سعد والان مع تفاصيل الخبر

انتهى أبطال فيلم الدشاش بطولة النجم محمد سعد من تصوير العمل الذى من المقرر طرحه في السينمات خلال الفترة المقبلة، ويعود به سعد إلى السينما، وذلك بعد غياب 5 سنوات كاملة منذ مشاركته عام 2019 في بطولة فيلم "الكنز" الذى تعاون فيه مع المخرج شريف عرفة، والذى قدم سعد وقتها بشكل مغاير تمامًا عما اعتاد جمهوره.



فيلم الدشاش

فيلم الدشاش بطولة محمد سعد، زينة، باسم سمرة، نسرين طافش، نسرين أمين، مصطفي أبو سريع، محمد جمعه، وليد فواز، رشوان توفيق، محمد يوسف أوزو، عفاف مصطفى وعدد آخر من الفنانين، والفيلم من تأليف جوزيف فوزى وإخراج سامح عبد العزيز ومقرر طرحه فى دور العرض العام المقبل.

فيلم الدشاش يجمع زينة ومحمد سعد مجدداً بعد 16 سنة منذ تقديمها فيلم "بوشكاش" الذى تم عرضه في السينمات عام 2008، إضافة إلى ظهور زينة كضيفة في برنامج "وش السعد" الذي قدمه محمد سعد عام 2016 والذي كان يعتمد على تقديم سعد اسكتشات فنية بمشاركة ضيوفه على خشبة المسرح.

محمد سعد الذى اعتاد على تقديم نجاحات عديدة في عالم السينما من بوابة أعمال كسرت أرقام قياسية في عالم الإيرادات مثل اللمبي ثم اللي بالك بالك وعوكل وبوحة، وغيرها من الأفلام الناجحة إلا أنه غاب عن السينما طيلة 5 سنوات كاملة قبل العودة بالفيلم الجديد الذى يحمل اسم الدشاش.

جمهور محمد سعد بدوره يعول على محمد سعد من أجل عودته بقوة للسينما خاصة -مثلما ذكرنا- أنه أحد أهم نجومها ممن لهم باع فيها كأحد أهم نجوم جيله مع الفنان محمد هنيدي، أحمد السقا، أحمد حلمى، كريم عبد العزيز لغيرهم من أهم الأسماء التى شكلت جيلاً مميزاً صنع تاريخاً بصناعة السينما.

آخر أعمال محمد سعد فى السينما هو "الكنز" الذى شارك فيه نجوم كثر بجانبه مثل محمد رمضان، هند صبرى، روبى، أحمد رزق، هيثم أحمد زكى، سوسن بدر، أمينة خليل، عبد العزيز مخيون، محيى إسماعيل، هانى عادل، الشحات مبروك، عباس أبو الحسن، سيناريو وحوار عبد الرحيم كمال، وإخراج شريف عرفة.

ويحكى الفيلم عن (حسن بشر) الذى يقرر العودة من أوروبا عام 1975بعد دراسته لعلوم المصريات إلى منزل العائلة في اﻷقصر، ويكتشف أن والده (بشر الكتاتني) ترك له وصية مسجلة، كما ترك له برديات تعود لفترة حكم الملكة (حتشبسوت)، ومذكرات مكتوبة بخط اليد ومنسوبة للبطل (علي الزيبق)، وعلى (حسن) البحث عما يربط كل هذا ببعضه.