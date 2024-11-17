شكرا لقرائتكم خبر عن عرض 3 أفلام بالمسابقة الدولية بمهرجان القاهرة السينمائى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد اليوم الأحد، عرض الفيلم الروماني "العام الجديد الذي لم يأت أبدًا"، والفيلم اللبناني "موندوف"، وفيلم "مالدورور"، ضمن المسابقة الدولية، والتي تقام ضمن فعاليات الدورة الـ 45 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

فيلم "العام الجديد الذي لم يأت أبدا" روائي تدور أحداثه في 20 ديسمبر 1989، نظام تشاوشيسكو على وشك الانهيار. الجيش يقمع بعنف انتفاضة في تيميشوارا، لكن الأخبار التي تصل إلى بوخارست قليلة ومنتقاة. يجد ستة أشخاص أنفسهم في عين العاصفة دون أن يدركوا ذلك.

ينطلق عرض الفيلم الذي تبلغ مدته 138 دقيقة، في تمام الساعة الثالثة عصرا، بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، وهو من إخراج بوجدان موريشانو.

فيلم "موندوف" ينتمي لأعمال الدوكيو دراما تدور أحداثه حول ها قد بدأ الحصاد، لكن الجفاف غير العادي يتسبب في مشكلة مياه في القرية. تُقام مسرحية سنوية، وعنوان هذا العام هو "المغادرون".

ينطلق عرض الفيلم الذي تبلغ مدته 120 دقيقة، في تمام الساعة التاسعة مساءً، بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، وهو من إخراج كريم قاسم.

فيلم "مالدورور" روائي تدور أحداثه حول عندما تختفي فتاتان، يُعيّن بول شارتير، الشرطي الشاب المتسرع، في وحدة "مالدورور" السرية. تم إنشاء هذه الوحدة لمراقبة مُعتدي جنسي خطير. عندما تفشل العملية، ينطلق شارتير في مطاردة فردية للإيقاع بالجناة.

ينطلق عرض الفيلم الذي تبلغ مدته 155 دقيقة، في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا، بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، وهو من إخراج فابريس دو ويلز، وإنتاج مشترك بين بلجيكا وفرنسا.

وتشهد الدورة الخامسة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي، مشاركة 194 فيلمًا من 72 دولة، بينما تشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وكرم المهرجان في نسخته الـ 45 ثلاث شخصيات سينمائية بارزة تضم المخرج المصري يسري نصر الله، الذي ُمنح جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر، تقديرًا لمسيرته الفنية الحافلة، والنجم أحمد عز، بمنحه جائزة فاتن حمامة للتميز، كما تم تكريم المخرج البوسني دانيس تانوفيتش، الذي يترأس لجنة تحكيم المسابقة الدولية.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا والأكثر انتظاما، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".