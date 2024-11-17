شكرا لقرائتكم خبر عن دياب يستعد لطرح أحدث أغانيه بعنوان "حلال حلال" ويتعاون مع الشاعر مصطفى حدوتة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد النجم دياب لطرح احداث اغانيه بعنوان "حلال حلال"، والتي تعد شكلا ونوعا جديدا على دياب في الساحة الغنائية، حيث من المقرر أن تحدث ضجة على منصات الاستماع الموسيقية، والأغنية من كلمات الشاعر مصطفى حدوته والذى تعاون مؤخرا مع النجم الكبير عمرو دياب، والحان تاج، وتوزيع كلوبكس، ومن المقرر أن يطرحها دياب خلال الأيام المقبلة.

ويعمل حاليا دياب على تصوير الفيديو كليب الخاص بالأغنية، حيث سيظهر دياب بلوك جديد ومختلف للجمهور، والاغنية من اخراج اشرف رمضان.

وعلى سياق اخر يحضر دياب لمسلسل جديد بعنوان الحب كله مع النجم آسر ياسين، والمخرج تامر محسن، والمقرر عرضه في رمضان المقبل، من كتابة مها الوزير، حيث من المقرر أن يبدأ تصوير المسلسل الفترة المقبلة، وهو التعاون الأول بين دياب واسر ياسين في الدراما التليفزيونية.

يشار إلى أن آخر أعمال دياب مسلسل مليحة وعرض في رمضان الماضى، ولاقى نجاحًا كبيرًا وقت عرضه، وشارك في بطولته كل من أشرف زكى، ميرفت امين، أمير المصرى، وعدد كبير من الفنانين، إخراج عمرو عرفة.

كما شارك دياب في بطولة فيلم السرب بطولة أحمد السقا، شريف منير، آسر ياسين، نيللي كريم، صبا مبارك، كريم فهمي، محمد ممدوح، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمود عبد المغني، دياب، عمرو عبد الجليل، مصطفى فهمي، أمير صلاح الدين، وعدد كبير من الفنانين، والفيلم من تأليف عمر عبدالحليم، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجي فيلمز.