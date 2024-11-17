شكرا لقرائتكم خبر عن ديزني تسحب فيلم Star Wars الجديد من تواريخ العرض.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سحبت شركة ديزني العالمية فيلمها القادم ضمن سلسلة أفلام Star Wars من تاريخ العرض الذي كان مقررًا له 18 ديسمبر 2026، وإضافة فيلم بدلاً منه وهو فيلم Ice Age 6 الذي تم الإعلان عنه في D23 الذي أقيم منذ أسبوع في البرازيل.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة Deadline لأول مرة، يعمل سيمون كينبيرج الآن على تطوير ثلاثية من أفلام حرب النجوم التي سينتجها مع كاثلين كينيدي رئيسة شركة Lucasfilm، على أن تتكون الثلاثية من الحلقات من 10 إلى 12 من ملحمة سكاي ووكر التي بدأت بفيلم جورج لوكاس الأصلي عام 1977.

ومن المقرر أن يعرض فيلم ضمن سلسلة Star Wars في عام 2026، وهو The Mandalorian & Grogu الذي سيعرض في 22 مايو، وكان من المفترض أن يتم عرض فيلمين من السلسلة Star Wars في نفس العام، وتحديدًا في غضون ستة أشهر، وقد أظهر تاريخ شباك التذاكر أنه من الأفضل أن يتم عرضهما على فترات متباعدة.

وعلى سياق آخر، أصبح المخرج العالمى جورج لوكاس، مخرج سلسلة أفلام Star Wars، أغنى المشاهير في العالم، حيث تصدر المخرج البالغ من العمر 79 عامًا والذي جمع ثروة قدرها 5.5 مليار دولار، قائمة فوربس السنوية للمليارديرات المشاهير.

لوكاس، الذي كان المنتج التنفيذي والكاتب والمخرج لسلسلة أفلام Star Wars حتى فيلم Star Wars: Episode III – Revenge of the Sith في عام 2005، أنتج أيضًا سلسلة أفلام إنديانا جونز.

وبيعت شركة الإنتاج الخاصة به Lucasfilm لشركة Disney في عام 2012 مقابل 4 مليارات دولار، وأنتجت الأفلام اللاحقة في سلسلة Star Wars، إلى جانب مشاريع أخرى.