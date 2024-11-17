شكرا لقرائتكم خبر عن سجادة حمراء لـ فيلم "فخر السويدي" بمهرجان القاهرة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض الفيلم السعودي "فخر السويدي"، في مسابقة آفاق السينما العربية، ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ45، اليوم الأحد فى تمام الساعة السادسة مساء بالمسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، ويسبق العرض سجادة حمراء لأبطاله والضيوف.

وتدور أحداث الفيلم في ثانوية السويدي الأهلية، حين يقرر قائد المدرسة شاهين دبكة باندفاع وتهور كبير تأسيس الفصل الشرعي الحديث الذي أسسه ليكون مشروعه الخاص والمستقل عن النهج السابق للمدرسة، ويزداد حماسه لهذا الفصل عندما يتعلق بمجموعة غير اعتيادية من الطلاب في هذا الفصل مثل، زياد، العائد من أمريكا بعقلية مختلفة ويحاول التمرد على قيود العائلة وتتوالى الأحداث.

فيلم "فخر السويدي" من بطولة فهد المطيري، وفيصل الأحمدي، وسعيد القحطاني، ويزيد الموسى، وياسين غزاوي، وصلاح الدالي، محمد علي، ومهند الصالح، وعبد الله أحمد، وأسامة صالح، ونايف الفواز، وعبد العزيز المبدل، وأسامة القس، وهو من تأليف يزيد الموسى ومن إخراج هشام فتحي وعبد الله بامجبور وأسامة صالح.

وتشهد الدورة الخامسة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي، مشاركة 194 فيلمًا من 72 دولة، بينما تشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وكرم المهرجان في نسخته الـ 45 ثلاث شخصيات سينمائية بارزة تضم المخرج المصري يسري نصر الله، الذي ُمنح جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر، تقديرًا لمسيرته الفنية الحافلة، والنجم أحمد عز، بمنحه جائزة فاتن حمامة للتميز، كما تم تكريم المخرج البوسني دانيس تانوفيتش، الذي يترأس لجنة تحكيم المسابقة الدولية.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا والأكثر انتظاما، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".



