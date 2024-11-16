شكرا لقرائتكم خبر عن دياموند بو عبود: فيلم أرزة يرصد مخلفات الحرب وتأثيرها في أكثر من جيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت فعاليات الدورة الـ 45 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عرض الفيلم المصري اللبناني "أرزة"، الذي ينافس ضمن مسابقة آفاق السينما العربية بالمهرجان، بعد سلسلة من المشاركات الدولية والعالمية في المهرجانات السينمائية المختلفة، أبرزها ترشيحه لتمثيل لبنان في منافسات "الأوسكار"، تكريما لإظهاره روح الصمود للشعب اللبناني.

يحكي الفيلم قصة "أرزة" وهي أم عزباء مقيمة في بيروت، تضغطها ظروف الحياة فتضطر للعمل جاهدة بمفردها لتأمين لقمة العيش لابنها كنان وشقيقتها ليلى، ويسلط الضوء بشكل كبير على صمود السيدة اللبنانية ومواجهتها لكل الصعاب التي تقابلها، وتأثير الظروف الاقتصادية والثورات والحروب على أجيال مختلفة داخل الفيلم، وهو بطولة دياموند أبو عبود وبيتي توتل، بلال الحموي، وعدد من ضيوف الشرف، إخراج ميرا شعير، وتأليف كل من فيصل شعير ولؤي خريش، ووضع الموسيقى التصويرية له الفنان هاني عادل.

وأعربت بطلة العمل دياموند بو عبود عن سعادتها الشديدة بعرض الفيلم داخل المهرجان، قائلة: "سعيدة للغاية أن فيلم أرزة بعد مشاركته في عدد من المهرجانات العالمية، يعرض أخيرا في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، فهو من أحب المهرجانات السينمائية لقلبي، ودائما أنتظره كل عام، وأتمنى من الجمهور المصري أن يحبون الفيلم ويتفاعلون معه، ومع القضية الهامة التي يطرحها".

وتابعت لـ ”الخليج 365”: "اول ما قرأت سيناريو الفيلم تأثرت كثيرا، وقولت أن هذه المرأة أعرفها كثيرا فهي المرأة اللبنانية التي تكسر الصورة النمطية، فهي أرزة المرأة العاملة الصامدة أمام كل التحديات التي واجههتها، إلى هذا الحد حبيت "أرزة" وشعرت بها وأني أعرفها وتعمقت بالشخصية، وأرزة هي لبنان وبيروت"، لافتة إلى أن الفيلم يطرح أكثر من بعد، ومخلفات الحرب وتأثيرها في أكثر من جيل".