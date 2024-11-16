شكرا لقرائتكم خبر عن شريف منير ومحمود حميدة وإلهام شاهين ولبلبة يحضرون "مين يصدق" بمهرجان القاهرة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

حضر عدد كبير من نجوم الفن على السجادة الحمراء لعرض الفيلم المصرى "مين يصدق" للمخرجة زينة عبد الباقي الذى ينافس فى مسابقة آفاق السينما العربية، ضمن فعاليات الدورة الـ 45 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وحضر الهام شاهين وشقيقيها أيمن وأمير شاهين، رانيا ونورهان منصور، عبير صبري، وئام مجدي، محمد محمود عبد العزيز وزوجته، سليمان عيد، لبلبة، محمود حميدة، نور قدري، شريف منير وزوجته، أمير المصري، عارفة عبد الرسول، محمود حجازي وزوجته، بسنت صيام، سمية الألفي، أسامة الهادي، ألفت عمر، غادة إبراهيم.

حضر المهندس حسام صالح، الرئيس التنفيذى للأعمال بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والفنان حسين فهمي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، والاعلامية هالة سرحان.

واحتفلت المخرجة زينة عبد الباقي ووالدها الفنان أشرف عبد الباقي بعرض الفيلم المصرى "مين يصدق" الذى ينافس فى مسابقة آفاق السينما العربية، ضمن فعاليات الدورة الـ 45 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

كما حضر صناع العمل، يوسف عمر، ابرام سمير، جيدا منصور، مصطفى عسكر، وحامد الشراب ومصطفى خالد بهجت، مدير التصوير عبد الرحمن "إيزو" مصطفى، مهندةس الديكور ندي عبدالمجيد.

فيلم "مين يصدق" بطولة يوسف عمر، وجايدا منصور، وفكرة زينة عبدالباقي ومصطفى عسكر، وحامد الشراب وسيناريو وحوار زينة عبد الباقي ومصطفى خالد بهجت، مدير التصوير عبد الرحمن "إيزو" مصطفى، ديكور ندي عبدالمجيد، ومونتاج محمود سليمان، ومهندس الصوت باسم جمال، المخرج المنفذ عمر عسر، منتج فني مصطفى خالد بهجت، وأحمد أيهاب السعيد، وإخراج زينة عبدالباقي وإنتاج أنور الصباح وأشرف عبد الباقي، ومحمد عبدالوهاب، ومحمد زعيتر.

فيما يظهر في الفيلم العديد من النجوم كضيوف شرف، ومنهم أشرف عبد الباقي وشريف منير وأحمد رزق وسليمان عيد.

وتدور أحداث الفيلم حول نادين التي تعيش أزمة مع والديها نتيجة عدم اهتمامهم بها، وتتعرف على شاب محتال يُدعى باسم يقدم لها الحب والاهتمام الذي تفتقده، وتتطور العلاقة بينهما ليخوضا الاثنان رحلة في عمليات النصب التي تورطهما في العديد من المشاكل، ما يضع قصة حبهما وأمورًا أخرى على المحك.

وتشهد الدورة الخامسة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي، مشاركة 194 فيلمًا من 72 دولة، بينما تشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وكرم المهرجان في نسخته الـ 45 ثلاث شخصيات سينمائية بارزة تضم المخرج المصري يسري نصر الله، الذي ُمنح جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر، تقديرًا لمسيرته الفنية الحافلة، والنجم أحمد عز، بمنحه جائزة فاتن حمامة للتميز، كما تم تكريم المخرج البوسني دانيس تانوفيتش، الذي يترأس لجنة تحكيم المسابقة الدولية.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا والأكثر انتظاما، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".



الفنان أشرف عبد الباقى



الفنان شريف منير



الفنان محمود حميدة



الفنانة عبير صبرى



المهندس حسام صالح



حسين فهمى ريد كاربت فيلم مين مصدق



حسين فهمى وزوجتة



عبير صبرى