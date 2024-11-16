بالاصفر الرائع..روبي تتألق بجمال و رقي من خلال هذا الفستان المميز

ميرنا وليد - بيروت - ابهرت الفنانة المصرية روبي متابعيها بغطلالتها الأخيرة عيلهم من خلال صورة شاركتها عبر حسابها الخاصن ظهرت فيها بلوك بغاية الروعة و الاناقة، حيث كانت ترتدي فستان باللون الأصفر طويل و ضيق مم دون أكمام إستعرضت من خلاله جمالها، و تركت شعرها منسدلاً مع مكياج هادئ أظهرت من خلاله جمال وجهها.



​​​​​​و في وقت سابق، شاركت روبي متابعيها عبر حسابها الرسمي على إحدى مواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة صور جديدة لها لإطلالتها في الخفل، ظهرت فيها روبي بفستان أبيض قصير وبقصة ضيقة من الأعلى وواسع من الاسفل.

وجاء الفستان مكشوف الصدر وبحمالات رفيعة وبدون أكمام، ونسقت معه روبي حذاء باللون الفضي جاء بكعب عالٍ.

ومن الناحية الجمالية، تركت روبي شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة ناعمة مع تموجات عريضة، وطبقت مكياجا قويا أبرزت في ملامحها بطريقة جميلة معتمدة على الألوان البرونزية.

