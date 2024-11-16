شكرا لقرائتكم خبر عن يسري نصر الله: طفولتي كانت صعبة جدًا.. والرقابة سهل عليهم يقولوا لا والان مع تفاصيل الخبر

تحدث المخرج يسرى نصر الله، عن رؤيته للرقابة وكيف حاول تنسيق أموره مع الرقابة، وعن طفولته وحبه للسينما خلال ندوته المقامة حاليًا ضمن فعاليات الدورة الـ45، لمهرجان القاهرة السينمائى

وقال يسري نصر الله: "كنت بقول أنا ضد الرقابة، ولكن مع الوقت أصبحت أعرف كيف أتعامل مع الأمور، لأن الرقابة سهل عليهم يقولون لا، ولكن كلمة نعم صعب أن تقال لأنها تحمي الرقابة".

وعن طفولته وذكرياته، رد قائلاً: "طفولتى كانت صعبة جدًا واللحظة اللى بحس فيها بأمان وأنا بتفرج على فيلم وبحس أنى ليس وحيد، وعمرى ما أقدم فيلم مش حاسس به".

وحضر الندوة كل من باسم سمرة ورانيا يوسف وسلوى محمد على ولقاء سويدان والمخرج عمر الزهيرى وكريمة منصور ويارا جبران وجهاد حسام الدين.

وتشهد الدورة الخامسة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي، مشاركة 194 فيلمًا من 72 دولة، بينما تشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وكرم المهرجان في نسخته الـ 45 ثلاث شخصيات سينمائية بارزة تضم المخرج المصري يسري نصر الله، الذي ُمنح جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر، تقديرًا لمسيرته الفنية الحافلة، والنجم أحمد عز، بمنحه جائزة فاتن حمامة للتميز، كما تم تكريم المخرج البوسني دانيس تانوفيتش، الذي يترأس لجنة تحكيم المسابقة الدولية.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا والأكثر انتظاما، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".



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