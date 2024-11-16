شكرا لقرائتكم خبر عن جينيفر لوبيز وسيلن ديون في حائط المشاهير العالمي بالرياض.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت النجمة العالمية جينيفر لوبيز والمغنية الأبرز سيلين ديون على وضع بصماتهما في حائط المشاهير العالمي بمدينة الرياض، وذلك على هامش حفل عرض الأزياء للمصمم إيلي صعب، والذى حضره نجوم عالميون ونجوم مصر والوطن العربي، برعاية موسم الرياض وهيئة الترفيه السعودية برئاسة المستشار تركى آل الشيخ.



النجمة العالمية جينيفر لوبيز

وكانت قد أحيت النجمة العالمية، جينيفر لوبيز عرض أزياء مصمم الأزياء اللبناني العالمي إيلي صعب في الرياض، وسط تواجد عدد كبير من ألمع النجوم حول العالم، بحضور المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.



سيلين ديون



وقدمت جينيفر لوبيز استعراضًا عالميًا على أرض الرياض، وقدمت باقة من أغانيها الشهيرة وسط تفاعل الحضور الذي تفاعلوا معها بشكل كبير، كما شاركت بالحفل الفنانة اللبنانية نانسي عجرم وقدمت عرضًا لاقى إعجاب الحضور، إلى جانب المغنية العالمية كاميلا كابيو. بالإضافة إلى النجم الكبير عمرو دياب، والذى ظهر بشكل مميز وقدم أغنيتين.