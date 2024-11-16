شكرا لقرائتكم خبر عن خالد النبوى وسيد رجب وسلوى محمد على يحضرون فيلم "أبو زعبل" بالقاهرة السينمائي والان مع تفاصيل الخبر

توافد عدد كبير من الجمهور والنقاد والصناع والفنانين على فيلم "أبو زعبل"، الذي يعرض بعد قليل ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 45، ضمن مسابقة النقاد الدولية.

وحرص النجم خالد النبوي وابنه نور النبوي على حضور الفيلم، إلى جانب الفنانين سيد رجب، أحمد مجدي، سلوى محمد علي.

تدور أحداث الفيلم في 83 دقيقة من خلال استعادة ابن لرحلته مع والدته إلى سجن أبو زعبل عام 1989 لزيارة والده، حيث يعيد الابن نوستالجيا تلك الرحلة مع والده ذاته الآن.

وتستمر فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي حتى يوم 22 نوفمبر الجاري، بمشاركة 190 فيلمًا من 72 دولة بالإضافة لحلقتين تلفزيونتين، وتشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا وينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".