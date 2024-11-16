شكرا لقرائتكم خبر عن باسم سمرة لـ يسرى نصر الله: "اتعلمت منك كتير على المستوى الإنسانى قبل الفنى" والان مع تفاصيل الخبر

تحدث المخرج يسري نصر الله، خلال ندوته المقامة حاليًا ضمن فعاليات الدورة الـ45، لمهرجان القاهرة السينمائى عن تاريخه ورؤيته في الأفلام.

وقال فى الندوة: "أنا لا أعرف الكثير عن ضبط أمور الإضاءة، وأشعر أني جاهل في هذا الإطار، وأنا أتذكر حين ذهبت بفيلم سرقات صيفية للرقابة تم رفضه في البداية، وأحب تقديم التجارب الجديدة المبنية على الوقائع والحقيقة وبحب فى العمل يكون فيه أشخاص كثيرة وحقيقية".

باسم سمرة يقدم التحية ليسرى نصر الله

وقدم النجم باسم سمرة، التحية للمخرج يسرى نصر الله، وقال فى كلمته: "سعيد بتكريمك وفخور أنى اشتغلت معاك أكتر من عمل وتعلمت منك الكثير على المستوى الإنسانى أكثر من الفنى".

وحضر الندوة كل من باسم سمرة ورانيا يوسف وسلوى محمد على ولقاء سويدان والمخرج عمر الزهيرى وكريمة منصور ويارا جبران وجهاد حسام الدين.

وتشهد الدورة الخامسة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي، مشاركة 194 فيلمًا من 72 دولة، بينما تشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وكرم المهرجان في نسخته الـ 45 ثلاث شخصيات سينمائية بارزة تضم المخرج المصري يسري نصر الله، الذي ُمنح جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر، تقديرًا لمسيرته الفنية الحافلة، والنجم أحمد عز، بمنحه جائزة فاتن حمامة للتميز، كما تم تكريم المخرج البوسني دانيس تانوفيتش، الذي يترأس لجنة تحكيم المسابقة الدولية.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا والأكثر انتظاما، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".



يسرى نصر الله



باسم سمرة لـ يسرى نصر الله اتعلمت منك كتير