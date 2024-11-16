شكرا لقرائتكم خبر عن تصفيق حار من الجمهور والفنانين بعد عرض فيلم "أبو زعبل 89" لبسام مرتضى والان مع تفاصيل الخبر

تفاعل الجمهور بشكل كبير مع فيلم "أبو زعبل 89" الذي عرض منذ قليل بدار الأوبرا المصرية ضمن فعاليات الدورة الـ 45 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، حيث قام الجمهور والفنانون بالتصفيق الحار لأبطال الفيلم ومخرجه بسام مرتضى بعد نهاية العرض وحرصوا على تحيته والإشادة بالفيلم.

وحرص كل من النجم خالد النبوي وابنه نور النبوي على حضور الفيلم، إلى جانب الفنانين، رجب، أحمد مجدي، سلوى محمد علي، وعدد من الصناع والنقاد.

تدور أحداث الفيلم في 83 دقيقة من خلال استعادة ابن لرحلته مع والدته إلى سجن أبو زعبل عام 1989 لزيارة والده، حيث يعيد الابن نوستالجيا تلك الرحلة مع والده ذاته الآن، وهو من إخراج بسام مرتضى.

وتستمر فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي حتى يوم 22 نوفمبر الجاري، بمشاركة 190 فيلمًا من 72 دولة بالإضافة لحلقتين تلفزيونتين، وتشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا وينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".



تصفيق من الجمهور بعد عرض فيلم أبو زعبل 89 لبسام مرتضى



نور النبوى نور النبوى