شكرا لقرائتكم خبر عن بسام مرتضى: عرض أبو زعبل بالنسبة لي معجزة وأهديه إلى روح والدتي والان مع تفاصيل الخبر

تحدث المخرج بسام مرتضى بعد عرض فيلمه "أبو زعبل 89" منذ قليل ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 45، عن كواليس العمل، معربًا عن سعادته البالغة بعرض الفيلم داخل المهرجان.

ووجه الشكر إلى الجمهور بعد الإشادة بالفيلم، قائلاً: بشكركم جدًا لأن اللي بيحصل ده معجزة بالنسبالي، شكرًا لإدارة المهرجان، شكرًا لكل اللي صدقوا في الفيلم واعتبروه مشروعهم"، متابعًا: "أنا إنسان تاني بعد الفيلم ده وبتخض منه، بعد اللحظة دي أنا شخص تاني".

كما حرص على إهداء الفيلم إلى روح والدته الراحلة فردوس، قائلاً: "الفيلم لروح فردوس البهنسي اللي طول الوقت انتوا شوفتوها ودايما بتطلع اللي جواها ودايمًا ماسكة في كل التفاصيل وحافظاها، حضورها في الفيلم بالنسبة لينا ميتوصفش ومش عارفة هي شايفانا إزاي، وكان نفسي تفضل موجودة بصوتها وبحضورها، وكان نفسي تبقى موجودة النهاردة".

وحرص كل من النجم خالد النبوي وابنه نور النبوي على حضور الفيلم، إلى جانب الفنانين، رجب، أحمد مجدي، سلوى محمد علي، وعدد من الصناع والنقاد.

تدور أحداث الفيلم في 83 دقيقة من خلال استعادة ابن لرحلته مع والدته إلى سجن أبو زعبل عام 1989 لزيارة والده، حيث يعيد الابن نوستالجيا تلك الرحلة مع والده ذاته الآن، وهو من إخراج بسام مرتضى، وينافس في مسابقة النقاد الدولية.

وتستمر فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي حتى يوم 22 نوفمبر الجاري، بمشاركة 190 فيلمًا من 72 دولة بالإضافة لحلقتين تلفزيونتين، وتشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا وينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".



بسام مرتضى