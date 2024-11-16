شكرا لقرائتكم خبر عن نيل بيرجر: كنت أريد تصوير فيلم Inheritance في مصر لأنها أصل الحضارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المخرج العالمي نيل بيرجر مخرج فيلم الميراث أو Inheritance بعد العرض الأول لـ فيلمه ضمن برنامج صنعت في مصر بـ مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 45، قائلا: "تجربة التصوير في مصر كانت رائعة، المنتج سامي رافي، المتخصص في مساعدتنا بمصر، ساعدنا في فتح الأبواب هنا، وأشعر بشعور غريب بمشاهدة العمل معكم هنا في القاهرة لأن كل من سيشاهده سيشعر بمشاعر خاصة، شخصية مايا في الفيلم كانت تبحث في تاريخها الخاص، وكنت أريد أن نكون ونبحث في تاريخ حقيقي موجود وله أصول، والمكان المناسب للبحث عن التاريخ كانت مصر لأنها أصل الحضارة".

وتابع بيرجر قائلاً: "وقمت بالتصوير في القاهرة من وجهة نظر البطلة، فلهذا ظهرت بشكل مرتبك وليس بطريقة واضحة، الافلام التي أقدمها تختلف عن بعضها البعض، لأن الشبه الوحيد بينهم هو أن الشخصيات الرئيسية تتحدي نفسها، فـ هنا في Inheritance كانت تتحدي البطلة نفسها طوال الفيلم مابين والدتها القدسية ووالدها الجاسوس، لهذا كانت تبحث عن نفسها طوال الوقت".

فيلم "الميراث" تدور أحداثه عندما تكتشف مايا أن والدها سام كان جاسوسًا في يوم من الأيام، تجد نفسها فجأة في قلب مؤامرة دولية.

وتشهد الدورة الخامسة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي، مشاركة 194 فيلمًا من 72 دولة، بينما تشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا والأكثر انتظاما، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".