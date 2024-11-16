شكرا لقرائتكم خبر عن سيد رجب: مبسوط أني كنت جزءًا من "أبو زعبل" وكنت حابب أوثق فترة سجني والان مع تفاصيل الخبر

تحدث الفنان سيد رجب عن كواليس مشاركته في فيلم "أبو زعبل 89" الذي عرض منذ قليل ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 45، معربًا عن سعادته البالغة بالمشاركة في الفيلم.

وقال سيد رجب خلال المناقشة التي تلت عرض الفيلم: "مبسوط للغاية إن بسام خلاني جزء من الفيلم، لأني لما خرجت من السجن، كنت كاتب مذكرات الفرماوي عشان أوثق الفترة دي ولكن مكنتش متصور أنه هياخد اللي أنا عملته بشكل إنساني".

وتابع: "أنا فخور ومتشكر أني جزء من الفيلم، وأني صديق لمحمود مرتضى والد بسام".

وكان المخرج بسام مرتضى حرص على إهداء الفيلم إلى روح والدته الراحلة فردوس، قائلاً: "الفيلم لروح فردوس البهنسي اللي طول الوقت انتوا شوفتوها ودايما بتطلع اللي جواها ودايما ماسكة في كل التفاصيل وحافظاها، حضورها في الفيلم بالنسبة لينا ميتوصفش ومش عارفة هي شايفانا ازاي، وكان نفسي تفضل موجودة بصوتها وبحضورها، وكان نفسي تبقى موجودة النهاردة".

وحرص كل من النجم خالد النبوي وابنه نور النبوي على حضور الفيلم، إلى جانب الفنانين، رجب، أحمد مجدي، سلوى محمد علي، وعدد من الصناع والنقاد.

تدور أحداث الفيلم في 83 دقيقة من خلال استعادة ابن لرحلته مع والدته إلى سجن أبو زعبل عام 1989 لزيارة والده، حيث يعيد الابن نوستالجيا تلك الرحلة مع والده ذاته الآن، وهو من إخراج بسام مرتضى، وينافس في مسابقة النقاد الدولية.

وتستمر فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي حتى يوم 22 نوفمبر الجاري، بمشاركة 190 فيلمًا من 72 دولة بالإضافة لحلقتين تلفزيونتين، وتشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا وينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".



سيد رجب