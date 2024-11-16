شكرا لقرائتكم خبر عن يسري نصر الله: أحمد زكى أصر على التمثيل في فيلم مرسيدس وكان لا يناسبه الدور والان مع تفاصيل الخبر

بدأت ندوة المخرج يسرى نصر الله، الحائز على جائزة الهرم الذهبي الفخرية لإنجاز العمر، ضمن فعاليات الدورة 45 من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، ويدير الندوة المخرج تامر عشرى.

وحضر الندوة كل من باسم سمرة ورانيا يوسف وسلوى محمد على ولقاء سويدان والمخرج عمر الزهيرى وكريمة منصور ويارا جبران وجهاد حسام الدين.

وقال يسرى فى البداية: "أعرف لما اختار ممثل عمرى ما اختاره عكس الشخصية على سبيل المثال أحمد زكى كان يصر على التمثيل فى فيلم مرسيدس وهو لا يناسب الدور لأن هو لونه أسمر والولد فى الدور أبيض وهو ممثل عظيم أحمد زكى الله يرحمه عبقرى".

وتشهد الدورة الخامسة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي، مشاركة 194 فيلمًا من 72 دولة، بينما تشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وكرم المهرجان في نسخته الـ 45 ثلاث شخصيات سينمائية بارزة تضم المخرج المصري يسري نصر الله، الذي ُمنح جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر، تقديرًا لمسيرته الفنية الحافلة، والنجم أحمد عز، بمنحه جائزة فاتن حمامة للتميز، كما تم تكريم المخرج البوسني دانيس تانوفيتش، الذي يترأس لجنة تحكيم المسابقة الدولية.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا والأكثر انتظاما، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".