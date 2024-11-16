شكرا لقرائتكم خبر عن خديجة لمكشر ويونس ميكري ورشا بن معاوية يحتفلون بعرض "نوار عشية" بمهرجان القاهرة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

احتفل أبطال الفيلم التونسي "نوار عشية" في عرض دولى أول، ضمن فعاليات الدورة الـ 45 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية وهم، وهم المخرجة خديجة لمكشر، الفنان يونس ميكري، رشا بن معاوية، سميرة مجرون، محمد عبد الخالق، جيهان إسماعيل، هاني جمال.

فيلم "نوار عشية" للمخرجة خديجة لمكشر وتبلغ مدته 103 دقائق، وتدور أحداثه حول دجومدير صالة ملاكمة في حل "هلال" قرب تونس، ويبحث عن بطل يتدرب في صالته القديمة، يعثر على يحيى، الذي يُظهر مهارات فطرية في الملاكمة، لكن يحيى يبحث عن حلم آخر، وهو الهجرة غير الشرعية. ماذا سيحدث؟.

وتشهد الدورة الخامسة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي، مشاركة 194 فيلمًا من 72 دولة، بينما تشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وكرم المهرجان في نسخته الـ 45 ثلاث شخصيات سينمائية بارزة تضم المخرج المصري يسري نصر الله، الذي ُمنح جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر، تقديرًا لمسيرته الفنية الحافلة، والنجم أحمد عز، بمنحه جائزة فاتن حمامة للتميز، كما تم تكريم المخرج البوسني دانيس تانوفيتش، الذي يترأس لجنة تحكيم المسابقة الدولية.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا والأكثر انتظاما، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".



التونسية جيهان إسماعيل



الفنان يونس ميكري وخديجة المكشر



الفنان يونس ميكري



الفنانة التونسية رشا بن معاوية



الفنانة جيهان إسماعيل



الفنانة رشا بن معاوية



الفيلم التونسى نوار عشية



المخرجة خديجة المكشر



جيهان إسماعيل



خديجة المكشر



رشا بن معاوية 1



رشا بن معاوية مهرجان القاهرة السينمائى



رشا بن معاوية



رشا



