شكرا لقرائتكم خبر عن بطل "أبو زعبل": حصلنا انكسارات كتيرة ولكن عمرنا ما هزمنا وفردوس هتفضل موجودة والان مع تفاصيل الخبر

تحدث محمود مرتضى بطل فيلم "أبو زعبل 89" ووالد المخرج بسام مرتضى، عن كواليس العمل وتسليطه الضوء على اعتقاله، بعد عرضه ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 45.

وقال محمود مرتضى خلال المناقشة التي تلت الفيلم: "بسام طلب مني أروحله البيت إمبارح عشان يهيأني وأنا بشوف الفيلم، لأن دي أول مرة أشوفه، قالي أنت هتتوجع ولكن أقدر أقول باختصار إن الفيلم وضحلي هو شايفني إزاي، وإن فيه انكسارات كتيرة حصلت وعمرنا ما كنا جيل المهزومين".

وعن زوجته الراحلة خاصة بعد ظهوره بالفيلم، أشار: "بطل الفيلم الرئيسي هي فردوس البهنسي، وأنا اتجوزتها بعد واقعة في أبو زعبل 77، أول مرة أسمع صوتها وهي بتتكلم عن فترة انفصالنا في الفيلم، رحلت ولكن ما زالت عايشة جوايا وهتبقى مستمرة وعايشة جوايا لحد آخر لحظة".



بطل أبو زعبل

وكان المخرج بسام مرتضى حرص على إهداء الفيلم إلى روح والدته الراحلة فردوس، قائلاً: "الفيلم لروح فردوس البهنسي اللي طول الوقت انتوا شوفتوها ودايما بتطلع اللي جواها ودايما ماسكة في كل التفاصيل وحافظاها، حضورها في الفيلم بالنسبة لينا ميتوصفش ومش عارفة هي شايفانا ازاي، وكان نفسي تفضل موجودة بصوتها وبحضورها، وكان نفسي تبقى موجودة النهاردة".

وحرص كل من النجم خالد النبوي وابنه نور النبوي على حضور الفيلم، إلى جانب الفنانين، رجب، أحمد مجدي، سلوى محمد علي، وعدد من الصناع والنقاد.

تدور أحداث الفيلم في 83 دقيقة من خلال استعادة ابن لرحلته مع والدته إلى سجن أبو زعبل عام 1989 لزيارة والده، حيث يعيد الابن نوستالجيا تلك الرحلة مع والده ذاته الآن، وهو من إخراج بسام مرتضى، وينافس في مسابقة النقاد الدولية.

وتستمر فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي حتى يوم 22 نوفمبر الجاري، بمشاركة 190 فيلمًا من 72 دولة بالإضافة لحلقتين تلفزيونتين، وتشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا وينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".