شكرا لقرائتكم خبر عن هانى عادل: قدمت موسيقى تصويرية لفيلم "أرزة" تليق بنفس المستوى الفنى والان مع تفاصيل الخبر

عبر الفنان هاني عادل صاحب موسيقى فيلم أرزة، عن سعادته بتقديم الموسيقى التصويرية للفيلم بنفس المستوى الفني، مشيرا إلى أن زوجته الفنانة دياموند بو عبود لم ترى الموسيقى التصويرية خلال التجهيز لها، مؤكدا أن أفضل شيء في زوجته أنها صادقة وحساسة جدا.

وأضاف هاني عادل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، المذاع على قناة سي بي سي، أن زوجته حينما تحب بيكون بشكل حقيقي وعمرها ما كرهت حد، مؤكدا أن زوجته الفنانة دياموند ألهمته بأنه لا يخاف من التعبير عن نفسه في الموسيقى الخاصة بالألبوم الجديد.

وتابع: "عندي حاجات بفكر فيها وأفكار فنية وموسيقية كتير جوه دماغي وكنت بخاف اكتبها لكن دياموند بتشجعني أقدمها وهي مدربة تمثيل شاطرة جدا وساعات بأخد رأيها في الأدوار وادخل من أي مدخل وبناخد رأي بعض في حاجات كتير خاصة بشغلنا".

