شكرا لقرائتكم خبر عن نيل بيرجر: فيلم Inheritance يدور بشكل أساسي حول البحث عن الذات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشار المخرج العالمي نيل بيرجر مخرج فيلم الميراث أو Inheritance بعد العرض الأول لفيلمه ضمن برنامج صنعت في مصر بـ مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 45، قائلاً: "فيلم Inheritance بشكل عام بالنسبة لي يدور حول التساؤل عن أنفسنا وكيفية فهمها ومحاولات البطلة الدائمة للابتعاد عن الأنانية، ولم أقصد الإشارة إلى شخصيات محددة بكونها شريرة أو إرهابية أوي شيء آخر، ولا أشير بأصابع الاتهام إلى أي بلد بالتحديد".

وأنهي بيرجر حديثه بعد عرض فيلم Inheritance قائلاً: "نهاية العمل لا تعني أن البطلة لم تعاقب فينا بعد، ولكن تعني أن القصة لم تنتهِ بعد".

فيلم "الميراث" تدور أحداثه عندما تكتشف مايا أن والدها سام كان جاسوسًا في يوم من الأيام، تجد نفسها فجأة في قلب مؤامرة دولية.

وتشهد الدورة الخامسة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي، مشاركة 194 فيلمًا من 72 دولة، بينما تشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا والأكثر انتظاما، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".