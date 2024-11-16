شكرا لقرائتكم خبر عن يسرى نصر الله يسترجع ذكرياته مع سمير بهزان ورمسيس مرزوق بندوته فى مهرجان القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

استرجع المخرج يسرى نصر الله، ذكرياته مع سمير بهزان ورمسيس مرزوق خلال ندوته المقامة حاليًا، ضمن فعاليات الدورة 45 من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، ويدير الندوة المخرج تامر عشرى.

وقال يسرى نصر الله: "كان طول الوقت معايا مدير التصوير وكاميرا مان سمير بهزان الله يرحمه كان شخصية مدهشة وفنان بمعنى الكلمة وفى فيلم "سرقات صيفية" كان فى فنانة جميلة ولكنها لا تحفظ النص غلطت مرة وفى ثالث مرة اتلخبطت بردو وبعد كده قدمت المشهد حلو قالى نعيد تانى وكنت بحب أسمع كلامه، وكنت لا أتفاهم مع رمسيس مرزوق وكان بيهدينى سمير وعمره ما خذلنى الله يرحمهم".

وحضر الندوة كل من باسم سمرة ورانيا يوسف وسلوى محمد على ولقاء سويدان والمخرج عمر الزهيرى وكريمة منصور ويارا جبران وجهاد حسام الدين.

وتشهد الدورة الخامسة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي، مشاركة 194 فيلمًا من 72 دولة، بينما تشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وكرم المهرجان في نسخته الـ 45 ثلاث شخصيات سينمائية بارزة تضم المخرج المصري يسري نصر الله، الذي ُمنح جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر، تقديرًا لمسيرته الفنية الحافلة، والنجم أحمد عز، بمنحه جائزة فاتن حمامة للتميز، كما تم تكريم المخرج البوسني دانيس تانوفيتش، الذي يترأس لجنة تحكيم المسابقة الدولية.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا والأكثر انتظاما، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".