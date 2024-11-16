شكرا لقرائتكم خبر عن يسرى نصر الله: الجمهور عجبه فيلم الكيت كات عن مرسيدس مع أنه متصور فى استوديو والان مع تفاصيل الخبر

أكد المخرج يسرى نصر الله، خلال ندوته المقامة حاليًا، ضمن فعاليات الدورة 45 من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، ويدير الندوة المخرج تامر عشرى، أن فيلم الكيت كات على الرغم أنه تم تصوير فى استوديو إلا أن الجمهور أشاد به بسبب الواقعية.

وقال يسرى: "صورت فيلم مرسيدس كله فى الشارع وفى الوقت نفسه كان فى فيلم الكيت كات وعلى الرغم أن الفيلم كله اتصور فى استوديو الناس عجبها وقالوا الله على الواقعية مع أن حصل العكس أن مرسيدس هو اللى اتصور فى الشارع".

يسرى نصر اللهمتسابقي برنامج كاستينج للمخرج عمرو سلامة، قائلاً: "لما صورت حلقة فى البرنامج لفت نظرى أسئلة المتسابقين واندهشت من الأسئلة وعجبتنى إزاى الفنان يتقمص الشخصية والدور وينفعل إزاى والمشاعر، رديت ببساطة أن كل فنان عليه أن يكون لديه تقنيك وأداء فى شخصيته حتى يستطيع التقمص بسهولة".

وحضر الندوة كل من باسم سمرة ورانيا يوسف وسلوى محمد على ولقاء سويدان و المخرج عمر الزهيرى وكريمة منصور ويارا جبران وجهاد حسام الدين.

وتشهد الدورة الخامسة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي، مشاركة 194 فيلمًا من 72 دولة، بينما تشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وكرم المهرجان في نسخته الـ 45 ثلاث شخصيات سينمائية بارزة تضم المخرج المصري يسري نصر الله، الذي ُمنح جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر، تقديرًا لمسيرته الفنية الحافلة، والنجم أحمد عز، بمنحه جائزة فاتن حمامة للتميز، كما تم تكريم المخرج البوسني دانيس تانوفيتش، الذي يترأس لجنة تحكيم المسابقة الدولية.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا والأكثر انتظاما، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".