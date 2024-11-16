شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رياض ورانيا محمود ياسين يحضران عرض الفيلم المصري المرمم "قشر البندق".. صور والان مع تفاصيل الخبر

حضر الفنان محمد رياض والفنانة رانيا محمود ياسين ونجلهما، ومعتز ولي الدين شقيق الراحل علاء ولي الدين، على السجادة الحمراء للفيلم المرمم "قشر البندق" بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي والذي يعرض ضمن كلاسيكيات مصرية مرممة، والتي تقام ضمن فعاليات الدورة الـ 45 للمهرجان.

"قشر البندق" روائي تدور أحداثه حول بعد عشر سنوات من وفاة فهمي، عاد أحمد عبد الجواد إلى حياته المعتادة، حيث يقع في حب زنوبة التي تحب ابنه ياسين، بينما يتزوج ياسين من زنوبة، وتتعرض مثالية كمال للاختبار عندما تتخلى عنه عايدة لأجل رجل ثرى.

وتشهد الدورة الخامسة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي، مشاركة 194 فيلمًا من 72 دولة، بينما تشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وكرم المهرجان في نسخته الـ 45 ثلاث شخصيات سينمائية بارزة تضم المخرج المصري يسري نصر الله، الذي ُمنح جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر، تقديرًا لمسيرته الفنية الحافلة، والنجم أحمد عز، بمنحه جائزة فاتن حمامة للتميز، كما تم تكريم المخرج البوسني دانيس تانوفيتش، الذي يترأس لجنة تحكيم المسابقة الدولية.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا والأكثر انتظاما، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".