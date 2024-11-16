شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج العالمى نيل بيرجر يشكر حضور فيلم Inheritance قبل بدء عرضه بالقاهرة السينمائي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح المخرج العالمي نيل بيرجر مخرج فيلم الميراث أو Inheritance قبل العرض الأول لـ فيلمه ضمن برنامج صنعت في مصر بـ مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 45: "شكرًا لقدوم الجميع لمشاهدة فيلمي، وأنا ممتن لوجودي هنا، وممتن لعودتي للقاهرة من جديد بعد انتهائي من التصوير في مصر، وأتمني أن ينال الفيلم إعجاب الحضور".

فيلم "الميراث" تدور أحداثه عندما تكتشف مايا أن والدها سام كان جاسوسًا في يوم من الأيام، تجد نفسها فجأة في قلب مؤامرة دولية.

وتشهد الدورة الخامسة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي، مشاركة 194 فيلمًا من 72 دولة، بينما تشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا والأكثر انتظاما، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".