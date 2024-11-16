شكرا لقرائتكم خبر عن سيد رجب يشارك ضمن أحداث فيلم "أبو زعبل 89" لبسام مرتضى والان مع تفاصيل الخبر

يشارك الفنان سيد رجب ضمن أحداث فيلم "أبو زعبل 89" الذي يعرض حاليًا ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 45، ضمن مسابقة النقاد الدولية.

وظهر سيد رجب خلال أحداث الفيلم بدور أحد المعتقلين، ويكشف عن كواليس اعتقاله، والظلم الذي خضع له بسبب ذلك، ومعاناته داخل السجن.

وحرص كل من النجم خالد النبوي وابنه نور النبوي على حضور الفيلم، إلى جانب الفنانين، رجب، أحمد مجدي، سلوى محمد علي، وعدد من الصناع والنقاد.

تدور أحداث الفيلم في 83 دقيقة من خلال استعادة ابن لرحلته مع والدته إلى سجن أبو زعبل عام 1989 لزيارة والده، حيث يعيد الابن نوستالجيا تلك الرحلة مع والده ذاته الآن، وهو من إخراج بسام مرتضى.

وتستمر فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي حتى يوم 22 نوفمبر الجاري، بمشاركة 190 فيلمًا من 72 دولة بالإضافة لحلقتين تلفزيونتين، وتشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا وينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".