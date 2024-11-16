شكرا لقرائتكم خبر عن كاريكا يحيي حفل ملكة جمال العرب وأوروبا في إسطنبول وضيف الحفل مي سليم.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

يحيي عصام كاريكا اليوم حفل ملكات جمال العرب وأوروبا في إسطنبول، بمشاركة كل من ديلان جيتاك، وضيوف الشرف مى سليم والديجى إدا.

وذلك بعدما طرح مؤخرا عصام كاريكا كليب أغنيته الجديدة بعنوان "لا حب ولا جواز" الذى تم تصويره في تورنتو بكندا، وهو من كلمات محمد هلال توزيع كاريكا وتوزيع نجل عصام كاريكا، أحمد كاري هندسة الصوت محمد جوده مدير التصوير الكندى المصري كيرو سليمان إخراج كاريكا.

وكان سبق وطرح الفنان عصام كاريكا أغنيته الجديدة "بنت الشهبندر"، وفى تصريح لـ"الخليج 365" قال كاريكا: "الأغنية استايل جديد، وطرحها جراءة لأن الجميع توقع أنى أطرح أغنية مقسوم للصيف لكن بصراحة انا اخترت ان أتحدى نفسى، وأقبل الرهان وبفضل الله نالت إعجاب الجمهور"، لافتا إلى أنه تلقى ردود فعل إيجابية.

الأغنية كلمات وألحان عصام كاريكا وتوزيع a.k وقام بتصويرها بطريقة الفيدو كليب ومن اخراج المخرج الفرنسى ميشيل كروكان.