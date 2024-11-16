شكرا لقرائتكم خبر عن نيل بيرجر لـ الخليج 365: لم أواجه أي صعوبات أثناء تصوير فيلم Inheritance بـ مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المخرج العالمي نيل بيرجر مخرج فيلم الميراث أو Inheritance في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" قبل العرض الأول لـ فيلمه ضمن برنامج صنعت في مصر بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 45، قائلاً: "لم أواجه أي صعوبات في تصوير العمل في مصر وعلي العكس الجميع كانوا مرحبين وساعدونا كثيرا وهذا ما سهل عملية التصوير".

فيلم "الميراث" تدور أحداثه عندما تكتشف مايا أن والدها سام كان جاسوسًا في يوم من الأيام، تجد نفسها فجأة في قلب مؤامرة دولية.

وتشهد الدورة الخامسة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي، مشاركة 194 فيلمًا من 72 دولة، بينما تشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا والأكثر انتظاما، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".