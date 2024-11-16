فن ومشاهير

أحمد خالد صالح يشيع جثمان خالته بحضور هنادي مهنا من مسجد عمرو بن العاص.. صور

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القاهرة - سامية سيد - كتب مصطفى القصبي

السبت، 16 نوفمبر 2024 03:55 م

شيعت جنازة خالة الفنان أحمد خالد صالح من مسجد عمرو بن العاص بمصر القديمة، والتي رحلت عن عالمنا أمس الجمعة قبل مرور 24 ساعة من وفاة عمه الذي رحل فى الصباح، وحرص على الحضور كل من الفنان أحمد خالد صالح وزوجته هنادى مهنا.

احمدخالد صالح
احمدخالد صالح

 

احمد خالد صالح وهنادى مهنا
أحمد خالد صالح وهنادى مهنا

 

احمد خالد صالح
أحمد خالد صالح

 

تشييع جثمان خالة احمد خالد صالح
تشييع جثمان خالة أحمد خالد صالح

وأعلنت خبر الوفاة الفنانة هنادي مهنا حيث نشرت عبر خاصية ستوري بـ حسابها الرسمي إنستجرام وعلقت قائلة  لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، توفى إلى رحمة الله تعالى الغالية نشوى زين العابدين، خالة أحمد خالد صالح.

وتابعت: "اللهم اغفر لها وارحمها واسكنها فسيح جناتك، نسألكم الدعاء، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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