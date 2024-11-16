شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد خالد صالح يشيع جثمان خالته بحضور هنادي مهنا من مسجد عمرو بن العاص.. صور والان مع تفاصيل الخبر

شيعت جنازة خالة الفنان أحمد خالد صالح من مسجد عمرو بن العاص بمصر القديمة، والتي رحلت عن عالمنا أمس الجمعة قبل مرور 24 ساعة من وفاة عمه الذي رحل فى الصباح، وحرص على الحضور كل من الفنان أحمد خالد صالح وزوجته هنادى مهنا.



احمدخالد صالح



أحمد خالد صالح وهنادى مهنا



أحمد خالد صالح



تشييع جثمان خالة أحمد خالد صالح

وأعلنت خبر الوفاة الفنانة هنادي مهنا حيث نشرت عبر خاصية ستوري بـ حسابها الرسمي إنستجرام وعلقت قائلة لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، توفى إلى رحمة الله تعالى الغالية نشوى زين العابدين، خالة أحمد خالد صالح.

وتابعت: "اللهم اغفر لها وارحمها واسكنها فسيح جناتك، نسألكم الدعاء، وإنا لله وإنا إليه راجعون".